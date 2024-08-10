На российских прилавках вскоре появятся первые казахстанские арбузы

В Туркестанской области Казахстана стартовал сбор урожая бахчевых – вскоре сочные спелые арбузы появятся и на прилавках в России, казахстанские аграрии уже готовят их к отправке.

Аграрии Туркестанской области Казахстана вскоре порадуют жителей страны и зарубежья первым в этом году урожаем арбузов – капризная и требовательная ягода созрела раньше времени благодаря обильному поливу полей, сообщили в Минводы Казахстана.

"Мы готовы к отправке первого урожая арбузов. Арбузы в этом году выросли очень хорошие, впитали много влаги. Воду "Казводхоз" подавал вовремя, ее нехватки арбузы и овощи не испытали"

- фермер Куанбай Бексултан

С начала поливного сезона филиалы "Казводхоза" в южных областях страны подали аграриям более 2,5 млрд кубометров воды: только в Туркестанской области на полив 276 тыс га земель было израсходовано 1,3 млрд кубометров живительной влаги, передает Sputnik Казахстан.

Благодаря погоде урожай в Туркестанской области в нынешнем году начали собирать рано – так, в середине апреля собрали первый урожай капусты, а в последней декаде мая –дыни.