Причину увольнения замглавы МВД объяснили в Армении

В МВД Армении рассказали, по какой причине Арам Ованнисян ушел с должности замглавы ведомства. Вакантное место занял Арам Казарян.

Глава МВД Армении Арпине Саркисян назвала причину, по которой был уволен ее заместитель, начальник полиции Арам Ованнисян.

В ходе своего выступления 4 июня на совместных заседаниях постоянных парламентских комиссий, министр подчеркнула, что после того, как она возглавила МВД, в ведомстве продолжились кадровые перестановки. Саркисян добавила, что это абсолютно естественный процесс.

"Смена начальника Полиции – в рамках той же логики. То есть необходимо кадровое изменение, которое позволило бы оценить реформы, реализуемые в системе Полиции, свежим взглядом, а также повысить их эффективность, двигаясь при этом вперед"

– руководитель министерства

По ее словам, причина увольнения Ованнисяна была именно в этом.

Саркисян также призвала не искать интриги и межличностные проблемы, а также посоветовала не верить публикациям в средствах массовой информации.

Помимо этого, глава ведомства прокомментировала назначение Арама Казаряна на должность замминистра. Она заметила, что это было ее личное предложение.

"Он уже работал в системе. Его возвращение позволит продолжить активное реформирование"

– Арпине Саркисян