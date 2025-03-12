Нового начальника полиции назначили в Армении

Арам Казарян сменил Арам Ованнисяна на посту начальника полиции Армении. Соответствующее решение принял премьер республики.
В Армении начальником полиции стал Арам Казарян, занимавший ранее пост губернатора Лорийской области. Об этом информирует 3 июня МВД республики.
Там отметили, что решение о его назначении принял сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 3 июня Арам Казарян назначен начальником полиции, заместителем министра ВД"
– пресс-служба ведомства
Напомним, предыдущий начальник полиции Арам Ованнисян покинул пост накануне.