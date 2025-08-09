Президент Узбекистана назвал Азербайджан стратегическим мостом между ЦА и Европой

Президент Узбекистана заявил, что Азербайджан – стратегический мост между Центральной Азией и Европой. Он также поздравил Баку с подписанием совместной декларации с Ереваном.

Азербайджан выступает стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на форуме "Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития".

По его словам, форум дает уникальную возможность представить миру Центральную Азию, обсудить процессы консолидации и сотрудничества, а также укрепление межрегиональной взаимосвязанности.

Шавкат Мирзиеев отметил потенциал Узбекистана и Азербайджана, который можно использовать в еще большей степени. Он подчеркнул, что Баку и Ташкент активно развивают отношения в духе взаимного доверия и поддержки.

"Мы высоко ценим готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии"

- Шавкат Мирзиеев

Он также поздравил народ Азербайджана с недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США совместной декларации с Арменией.