Вестник Кавказа

Президент Узбекистана назвал Азербайджан стратегическим мостом между ЦА и Европой

Президент Узбекистана назвал Азербайджан стратегическим мостом между ЦА и Европой
© Фото: сайт президента Узбекистана
Президент Узбекистана заявил, что Азербайджан – стратегический мост между Центральной Азией и Европой. Он также поздравил Баку с подписанием совместной декларации с Ереваном.

Азербайджан выступает стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на форуме "Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития".

По его словам, форум дает уникальную возможность представить миру Центральную Азию, обсудить процессы консолидации и сотрудничества, а также укрепление межрегиональной взаимосвязанности.

Шавкат Мирзиеев отметил потенциал Узбекистана и Азербайджана, который можно использовать в еще большей степени. Он подчеркнул, что Баку и Ташкент активно развивают отношения в духе взаимного доверия и поддержки.

"Мы высоко ценим готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии"

- Шавкат Мирзиеев

Он также поздравил народ Азербайджана с недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США совместной декларации с Арменией.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.