Президент Узбекистана назвал Азербайджан стратегическим мостом между ЦА и Европой

Азербайджан выступает стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на форуме "Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития".
По его словам, форум дает уникальную возможность представить миру Центральную Азию, обсудить процессы консолидации и сотрудничества, а также укрепление межрегиональной взаимосвязанности.
Шавкат Мирзиеев отметил потенциал Узбекистана и Азербайджана, который можно использовать в еще большей степени. Он подчеркнул, что Баку и Ташкент активно развивают отношения в духе взаимного доверия и поддержки.
"Мы высоко ценим готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии"
- Шавкат Мирзиеев
Он также поздравил народ Азербайджана с недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США совместной декларации с Арменией.