Вестник Кавказа

Азербайджан наращивает инвестиции в Узбекистан

Азербайджан наращивает инвестиции в Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан почти на 10% нарастил инвестиции в экономику Узбекистана, только за первый квартал текущего 2025 года доведя их почти до 17 миллионов долларов.

Азербайджан напрямую инвестировал в экономику Узбекистана в первом квартале текущего 2025 года $16,683 млн, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Рост инвестиций составил $1,326 млн, что на 8,6% больше по сравнению с тем же периодом минувшего 2024 года, передает Trend.

Инвестиции в Узбекистан составили 5,3% от общего объема зарубежных инвестиций Азербайджана, отметили в Центробанке страны.

А вот общий объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана во внешнюю экономику стал меньше – он упал на $15,335 млн или на 4,6% по сравнению с тем же периодом минувшего года, добавили в финансовом регуляторе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.