Азербайджан наращивает инвестиции в Узбекистан

Азербайджан почти на 10% нарастил инвестиции в экономику Узбекистана, только за первый квартал текущего 2025 года доведя их почти до 17 миллионов долларов.

Азербайджан напрямую инвестировал в экономику Узбекистана в первом квартале текущего 2025 года $16,683 млн, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Рост инвестиций составил $1,326 млн, что на 8,6% больше по сравнению с тем же периодом минувшего 2024 года, передает Trend.

Инвестиции в Узбекистан составили 5,3% от общего объема зарубежных инвестиций Азербайджана, отметили в Центробанке страны.

А вот общий объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана во внешнюю экономику стал меньше – он упал на $15,335 млн или на 4,6% по сравнению с тем же периодом минувшего года, добавили в финансовом регуляторе.