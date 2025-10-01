Президент Туркменистана готовит государственный визит в Казахстан

В начале следующей недели в Астану с государственным визитом прилетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, главы двух государств в ходе переговоров обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства.

В понедельник, 24 ноября, в Астану с государственным двухдневным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

У туркменского лидера большая программа: ожидается, что в ходе визита в столице Казахстана пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы двух стран обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана, передает Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Туркменистан с официальным визитом в октябре минувшего 2024 года, в Ашхабаде его встречал туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Туркменбаши в начале августа, где он принял участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В апреле в ходе неформальной встречи с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей в городе Туркестан на юге Казахстана, стороны договорились довести товарооборот двух стран до $1 млрд и договорились искать новые точки роста и принятия системных решений для этого.