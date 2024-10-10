Президент Казахстана прилетел в Туркменбаши

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня вечером прибыл в город Туркменбаши в Туркменистане, где он примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня вечером прилетел в Туркменистан, в аэропорту города Туркменбаши его встретил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Планируется, что казахстанский лидер примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в апреле в ходе неформальной встречи с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей в городе Туркестан на юге Казахстана, договорились довести товарооборот двух стран до $1 млрд. Также главы государств подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных решений для этого.