Вестник Кавказа

Президент Казахстана прилетел в Туркменбаши

Президент Казахстана прилетел в Туркменбаши
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня вечером прибыл в город Туркменбаши в Туркменистане, где он примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня вечером прилетел в Туркменистан, в аэропорту города Туркменбаши его встретил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Планируется, что казахстанский лидер примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в апреле в ходе неформальной встречи с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей в городе Туркестан на юге Казахстана, договорились довести товарооборот двух стран до $1 млрд. Также главы государств подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных решений для этого.

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