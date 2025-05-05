Президент Сирии прибыл в Азербайджан

В аэропорту Баку приземлился самолет сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Его встретили официальные лица Азербайджана.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Азербайджан, рассказали в агентстве Sana.

В Международном аэропорту Баку в честь президента был выстроен почетный караул. Его встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Напомним, что последняя встреча Ахмеда аш-Шараа и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла в апреле на полях Дипломатического форума в Анталье.

В мае делегация Азербайджана во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым посетила Сирию. Цель поездки – поддержка восстановления и развития страны, а также обсуждение сотрудничества с новым сирийским руководством.