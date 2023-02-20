Вестник Кавказа

Баку займется реконструкцией Сирии

Баку займется реконструкцией Сирии
© Фото: AZERTAC
В Сирию совершила визит делегация из Баку во главе с замглавы правительства республики Самиром Шарифовым. Поездка была организована по поручению Ильхама Алиева.

В Сирию совершила визит делегация из Баку во главе с замглавы правительства республики Самиром Шарифовым. Поездка была организована по поручению Ильхама Алиева.

Цель визита – поддержка процесса восстановления и развития Сирии, а также изучение возможностей сотрудничества с действующим руководством в различных сферах.

В рамках поездки Шарифов провел переговоры с руководителем Арабской Республики Ахамедом аш-Шараа. Президент отметил, что страны прошли через схожие процессы.

Аш-Шараа также заявил, что опыт Баку по возрождению освобожденных территорий может быть полезен Сирии. Он также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

Шарифов, в свою очередь, передал сирийскому президенту письмо от руководителя азербайджанского государства Ильхама Алиева с приглашением приехать в Азербайджан.

Зампремьера подтвердил политическую поддержку правительства Азербайджана новых властей САР, добавив, что наглядным проявлением стало восстановление посольства АР.

Стоит добавить, что азербайджанская делегация во время визита встретилась с главами министерств. На переговорах были затронуты вопросы углубления сотрудничества Баку и Дамаска.

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