Вестник Кавказа

Делегация Азербайджана совершает визит в Сирию

Делегация Азербайджана совершает визит в Сирию
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Азербайджанская делегация, которую возглавляет вице-премьер Самир Шарифов, совершает визит в Сирию. Состоялась встреча делегации с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Визит в Сирию совершает в эти дни делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра АР Самиром Шарифовым.

В ходе визита состоялась встреча с президентом САР на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Кроме того, участники делегации встречались с главой МИД Асадом Хасаном аль-Шибани, главой Минэкономики Нидалом Аш-Шааром, руководителем Минэнерго Мухаммедом Аль-Баширом и министром культуры Мухаммедом Ясином Салехом, а также министром образования Мухаммедом Абсуррахом Рахманом Туркуо.

Визит совершается по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его цель – изучение возможностей для поддержки развития Сирии. Она может быть предоставлена в различных сферах, таких как экономика, нефтегазовая промышленность, энергетика, культура и образование. Поддержка будет оказана в продолжение гумпомощи, оказанной новой власти Сирии в январе 2025 года.

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