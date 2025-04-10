Вестник Кавказа

Израиль готов защитить друзское население Сирии

Израиль готов защитить друзское население Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦАХАЛ сообщили о готовности встать на защиту друзского населения Сирии. Там подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации в САР.

Армения обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова помешать "враждебным силам" проникнуть в деревни с друзским населением в Сирии. Об этом сказано в сообщении ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень"

– ЦАХАЛ

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что они продолжают отслеживать события и готовятся к обороне и различным вариантам развития событие.

Там также добавили, что в ночь со 2 на 3 мае для получения медпомощи в Израиль было эвакуировано еще 5 сирийских друзов.

Ранее на этой неделе в ряде городов с преимущественно друзским населением, которые располагаются неподалеку от Дамаска, произошли столкновения между вооруженными отрядами и бойцами друзской самообороны.

После этого израильские военные совершили удары по целям, расположенным около президентского дворца в Дамаске. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, этим Израиль хотел послать новым властям САР четкий сигнал, что не допустит появления каких-либо вооруженных сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины

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