Президент Сербии прибыл в Москву – СМИ

По данным СМИ, самолет сербского президента Вучича сел в московском аэропорту. Его визит связан с участием в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву. В столице России он примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщили СМИ.

Ранее его самолет совершил вынужденную посадку в Баку, где произошла дозаправка авиалайнера. По данным источника, на который ссылается ТАСС, остановка в столице Азербайджана была запланирована заранее.

Ранее появилась информация о решении властей Литвы и Латвии закрыть воздушное пространство для борта Александра Вучича.

Напомним, что в Москве президент Сербии посетит парад Победы на Красной Площади, который пройдет 9 мая, и проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего на парад Победы в Москву приедут 29 иностранных лидеров.