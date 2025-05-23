Президент Киргизии прилетел в Астану

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Китай", который стартует в столице Казахстана Астане.

Сегодня утром в международном аэропорту столицы Казахстана приземлился самолет президента Киргизии Садыра Жапарова, который прибыл в Астану для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщили в правительстве Казахстана.

Встреча лидеров региона, в которой примут участие главы государств Центральной Азии и председатель КНР Си Цзиньпин, станет второй по счету - первый саммит в этом формате состоялся в мае 2023 года в китайском городе Сиане, передает Sputnik Казахстан.

В повестке дня мероприятия - широкий круг вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития, говорится в сообщении правительства Казахстана.

По итогам саммита его участники планируют подписать Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.