Мирзиеев примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев завтра по приглашению Касым-Жомарта Токаева отправится с рабочим визитом в столицу Казахстана, где примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева завтра, 17 июня, совершит рабочий визит в Астану, где пройдет второй саммит в формате "Центральная Азия – Китай", сообщили в пресс-службе главы государства.

Ожидается, что в работе форума примут участие главы государств региона и председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран региона обсудят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

Также участники саммита обменяются мнениями по актуальной региональной и международной повестке и подпишут ряд совместных документов.

Планируется, что на полях саммита пройдет двухсторонняя встреча президента Узбекистана и председателя КНР.

Первый саммит в этом формате состоялся в мае 2023 года в китайском городе Сиане, напомнили в пресс-службе президента страны.