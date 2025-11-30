Президент Израиля сообщил, как примет решение о помиловании Нетаньяху

Израильский президент Ицхак Герцог рассказал, на чем будет основано его итоговое решение по поводу возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При решении вопроса о помиловании израильского премьера Биньямина Нетаньяху президент страны будет исходить из интересов Израиля и его жителей, его слова приводят местные СМИ.

"Я буду рассматривать только то, что будет во благо страны и израильского общества"

– Ицхак Герцог

Президент констатировал, что просьба Нетаньяху вызвала неоднозначную реакцию в стране – единой точки зрения по этому поводу нет, возникают дискуссии. Поэтому Герцог призвал жителей Израиля выразить мнение по поводу дальнейшей судьбы Нетаньяху на своем сайте.

Стоит отметить, что сам премьер Нетаньяху в своем запросе о помиловании выразил мнение, что было бы в "национальных интересах" Израиля. С призывом помиловать Нетаньяху к Герцогу обратился и президент США Дональд Трамп.

Ранее Нетаньяху был обвинен по трем статьям уголовного кодекса: о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.