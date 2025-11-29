Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом

Президент США Дональд Трамп по телефону пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на переговоры в Белый дом.

Американский президент Дональд Трамп пригласил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, говорится в сообщении канцелярии израильского лидера.

В нем уточняется, что приглашение было озвучено в ходе телефонной беседы между главами государств, которая состоялась "недавно".

"Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем"

– канцелярия Нетаньяху

Во время разговора его участники отметили важность и свою приверженность разоружению радикального движения ХАМАС, а также демилитаризации сектора Газа.

Еще одной темой беседы стало "расширение мирных соглашений" со странами Ближнего Востока.