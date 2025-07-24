Президент Ирана готовит официальный визит в Армению

Иранский президент Масуд Пезешкиан в скором времени совершит официальный визит в Армению. В начале июля он посещал Азербайджан.

Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана вскоре состоится в Армению, такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

По его словам, в течение последнего года Иран активно работал над развитием отношений с соседними странами.

"Господин Пезешкиан посетил Ирак, Азербайджан, в Армению поедет через одну-две недели, посетил Туркменистан, Таджикистан... Пакистан, Оман, Катар"

– дипломат

Напомним, что 4 июля Масуд Пезешкиан принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества, который состоялся в Ханкенди. Также прошла его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо Ханкенди, президент ИРИ ознакомился с городом Шуша.