Пезешкиан впервые едет в Пакистан

Президент Ирана завтра начнет свой визит в Пакистан. В рамках поездки у него запланированы встречи с президентом и премьером этой страны.

В ближайшие выходные президент Иран Масуд Пезешкиан посетит Пакистан. Об этом сказано в сообщении, распространенном 1 августа МИД Пакистана.

Визит состоится по приглашению пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Вместе с Пезешкианом в Пакистан приедет высокопоставленная делегация, в которую войдут глава МИД Аббас Арагчи и другие официальные лица.

В рамках визита президент Ирана проведет переговоры с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари и с премьером на уровне делегаций.

Визит Пезешкиана продлится два дня – 2 и 3 августа.