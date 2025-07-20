Президент Ирана: обогащение урана будет продолжено

В Иране не откажутся от обогащения урана в рамках международного права, заявил Пезешкиан. При этом возможность обладания ядерным оружием для Ирана исключена.

Обогащение урана в Иране будет продолжено в соответствии с нормами международного права, сообщил президент ИРИ Масуд Пезешкиан в беседе с телеканалом Al Jazeera.

Иран "в будущем продолжит обогащение урана на своей территории в рамках международного права", заявил иранский президент. При этом он отметил, что стремления создать оружие у Тегерана нет.

"Мы полностью отвергаем (возможность) обладания ядерным оружием - это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция"

– Пезешкиан

В Иране согласны с утверждениями президента США Дональда Трампа о том, что республика не должна стать обладателем ядерного оружия. При этом удары бомб не могут уничтожить иранскую ядерную программу.

"Утверждение о том, что наша ядерная программа уничтожена, - это иллюзия, ведь наши возможности заключены в умах наших ученых, а не в объектах"

– Пезешкиан