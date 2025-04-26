Вестник Кавказа

Президент Грузии посетит интронизацию Папы Римского Льва XIV

Президент Грузии посетит интронизацию Папы Римского Льва XIV
© Фото: президент Грузии
В это воскресенье, 18 мая, в Ватикане состоится интронизация нового Папы Римского Льва XIV. В торжественной церемонии примет участие президент Грузии Кавелашвили.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили возглавит делегацию, которая отправится на церемонию интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Она состоится на площади Святого Петра 18 мая, рассказали в администрации грузинского президента.

"Президент Грузии Михаил Кавелашвили 18 мая вместе с делегацией примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане"

- администрация президента Грузии

Напомним, что конклав избрал нового Папу Римского 8 мая – Льва XIV, прежде Роберт Прево. Он стал первым Папой Римским, родившимся в США.

Предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. Он был главой Римско-католической церкви с 2013 года. Президент Грузии также присутствовал на его похоронах, состоявшихся 26 апреля.

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