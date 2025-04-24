Вестник Кавказа

Названа дата интронизации Папы Римского Льва XIV

Ватикан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Префектура папского дома назвала дату, когда состоится интронизационная месса нового Папы Римского Льва XIV. Она пройдет 18 мая.

Интронизационная месса новоизбранного Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра 18 мая, рассказали в префектуре папского дома.

До этого Лев XIV проведет аудиенции с дипломатическим корпусом и международными журналистами, которые освещали последние события в Ватикане. По предварительным данным, свыше 4 тыс СМИ выслали службе печати запросы на аккредитацию. Впервые подобную встречу с представителями медиа провел предшественник Льва XIV Папа Франциск в 2013 году.

Уже 11 мая новый глава Римско-католической церкви обратится с первой воскресной проповедью, а 21 мая проведет всеобщую аудиенцию.

Напомним, что Лев XIV, прежде Роберт Прево, был избран конклавом накануне. Он стал первым Папой Римским, родившимся в США.

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