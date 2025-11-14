Президент Армении отправится в Грузию

Вестник Кавказа

Уже завтра Ваагн Хачатрян прибудет в Грузию. В ходе поездки в соседнюю республику Южного Кавказа он пообщается с ее президентом Михаилом Кавелашвили.

В среду, 19 ноября, президент Армении Ваагн Хачатрян прибудет с официальным визитом в Грузию. Об этом пишет грузинская пресса.

В рамках поездки армянский президент проведет встречу с местным коллегой Михаилом Кавелашвили.

После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, в октябре в Грузию приезжал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе визита он участвовал в форуме Шелкового пути.

