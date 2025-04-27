Президент Армении объявил о переходе республики к новому мышлению

Декларируя настрой на окончательную нормализацию отношений с Азербайджаном, Армения обязуется перестроить собственное политическое мышление, рассказал гражданам республики президент Ваагн Хачатурян.

Армянский президент Ваагн Хачатурян, комментируя итоги прошедшей накануне в Вашингтоне встречи президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что республика отныне будет по-новому мыслить свою внешнюю политику.

Он выразил уверенность в том, что, несмотря на трудности в смене парадигмы политического мышления, Еревану удастся ее осуществить, поскольку на то есть воля армянских властей. Особо Хачатурян выделил факт парафирования текста мирного договора Азербайджана и Армении.

"Парафирование мирного соглашения – не только дипломатический документ, но и послание народам и грядущим поколениям о возможности мирного сосуществования, если стороны руководствуются доверием и взаимопониманием"

– Ваагн Хачатурян

Армянский президент сообщил гражданам, что Ереван намерен построить "мосты доверия" в контактах с Баку и заменить концепцию конфронтации идеей сотрудничества двух стран.

"Мы совершаем переход не просто к новой политической странице, но и к новому мышлению. Мы доказываем, что мир – это не просто договор, а смелый выбор во имя будущего"

– Ваагн Хачатурян

В связи с этим он поблагодарил тех армянских чиновников и политиков, которые содействовали продвижению нормализации отношений с Азербайджаном, а также всех других участников переговоров, включая страны-посредники.