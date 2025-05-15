Премьер-министр Грузии направился в Милан

Грузинский премьер Кобахидзе вылетел в Милан, где пройдет открытие генконсульства Грузии. Его сопровождает правительственная делегация.
Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе направилась с визитом в Италию, сообщили грузинские СМИ.
Их поездка связана с открытием Генерального консульства Грузии в Милане. Делегация примет участие в торжественной церемонии.
Ираклия Кобахидзе сопровождают глава Минэкономики Леван Давиташвили, министр обороны Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили и другие.
Напомним, что мэр Тбилиси и генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе встретился градоначальником Милана Джузеппе Сала. Они обсудили открытие генконсульства Грузии и сотрудничество между городами.