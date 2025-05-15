Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии направился в Милан

Премьер-министр Грузии направился в Милан
© Фото: официальные соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузинский премьер Кобахидзе вылетел в Милан, где пройдет открытие генконсульства Грузии. Его сопровождает правительственная делегация.

Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе направилась с визитом в Италию, сообщили грузинские СМИ.

Их поездка связана с открытием Генерального консульства Грузии в Милане. Делегация примет участие в торжественной церемонии.

Ираклия Кобахидзе сопровождают глава Минэкономики Леван Давиташвили, министр обороны Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили и другие.

Напомним, что мэр Тбилиси и генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе встретился градоначальником Милана Джузеппе Сала. Они обсудили открытие генконсульства Грузии и сотрудничество между городами.

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