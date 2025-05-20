Премьер-министр Азербайджана прибыл в Таджикистан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ: ожидается, что в ходе встречи будет подписан пакет документов.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению таджикского коллеги Кохира Расулзода прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В международном аэропорту Душанбе главу азербайджанского правительства, прибывшего для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, встретили вице-премьер Таджикистана Усмонали Усмонзода и другие официальные лица, передает Sputnik Азербайджан.

В столице страны пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), посвященное углублению торгово-экономического сотрудничества между странами содружества, также участники встречи обсудят развитие промышленности и другие актуальные вопросы.

Также ожидается, что по итогам встречи ее участники подпишут пакет документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества.