Премьер-министр Азербайджана прибыл в Таджикистан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению таджикского коллеги Кохира Расулзода прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В международном аэропорту Душанбе главу азербайджанского правительства, прибывшего для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, встретили вице-премьер Таджикистана Усмонали Усмонзода и другие официальные лица, передает Sputnik Азербайджан.
В столице страны пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), посвященное углублению торгово-экономического сотрудничества между странами содружества, также участники встречи обсудят развитие промышленности и другие актуальные вопросы.
Также ожидается, что по итогам встречи ее участники подпишут пакет документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества.