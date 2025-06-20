Премьер-министр Армении принял главу МВД Грузии

Сегодня в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра внутренних дел Грузии Гелы Геладзе – стороны обсудили сотрудничество в сфере миграции.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в своем офисе министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе. Темой их беседы стало сотрудничество правоохранительных органов двух стран, его активность и эффективность, сообщили в пресс-службе армянского премьера.

Грузинский министр поблагодарил премьера за теплый прием и передал ему теплые приветствия от премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает NEWS.am. На встрече Гела Геладзе отметил важность дружбы и сотрудничества между двумя странами, которые направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Также грузинский министр рассказал премьеру об итогах переговоров министров внутренних дел Армении и Грузии, отметив: стороны детально обсудили двустороннее сотрудничество ведомств и противостояние общим вызовам. Особое внимание министры уделили взаимодействию в сфере миграции, борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также проектам новых документов между двумя ведомствами.