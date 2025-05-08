Вестник Кавказа

Глава МВД Грузии направился в Ереван

Глава МВД Грузии направился в Ереван
© Фото: МВД Грузии
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе направился в Ереван. Ожидаются встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МВД Арпине Саркисян.

Новоназначенный глава МВД Грузии Гела Геладзе направился с официальным визитом в Ереван, сообщила пресс-служба ведомства.

Гела Геладзе планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МВД Арпине Саркисян.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы углубления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, а также важность сохранения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что Гела Геладзе был назначен главой МВД Грузии 28 мая 2025 года. На этом посту он сменил Вахтанга Гомелаури, ушедшего в отставку по собственному желанию.

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