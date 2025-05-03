Вестник Кавказа

Премьер Грузии осудил осквернение флага России местным музыкантом

Флаг России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский премьер осудил поведение Гецадзе и назвал бескультурьем надругательство "артиста" над флагом России. В РФ по факту осквернения триколора будет возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил осквернение российского флага в Тбилиси и отметил, что это не соответствует грузинской культуре.

Музыкальный исполнитель Эрекле Гецадзе во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air осквернил российский триколор.

"Когда ты выходишь перед несколькими тысячами, без разницы, какой флаг ты держишь, и совершаешь такое (надругательство над флагом РФ), это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье"

– Кобахидзе

Также с осуждением действий Эрекле Гецадзе выступили жители Грузии.

В МИД РФ осквернение триколора назвали безобразным актом и отметили, что делом займутся правоохранительные органы. В РФ по факту надругательства над флагом будет возбуждено уголовное дело.

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