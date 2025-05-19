Кобахидзе назвал независимость наивысшей ценностью Грузии

Сегодня отмечается День независимости Грузии. С праздничной речью выступил премьер-министр страны Кобахидзе, в которой подчеркнул важность суверенитета.

Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления, приуроченного ко Дню независимости страны.

"Независимость и самобытность Грузии — это наивысшая ценность, без которой ничто не имеет цены. Поэтому забота об этом должна быть нашей ежедневной задачей, и как глава правительства Грузии я обещаю, что так и будет"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил необходимость помнить, что борьба за независимость и свободу Грузии — это непрерывный процесс, который продолжается и сегодня.

Сейчас у Грузии есть несколько национальных мечтаний. По словам Кобахидзе, это желания стать экономически сильной и физически и духовно единой страной.

В торжественной церемонии также приняли участие президент Грузии Михаил Кавелашвили, глава парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие высшие лица страны.