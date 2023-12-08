Премьер Азербайджана прибыл с визитом в Москву

Азербайджанский премьер отправился сегодня в Москву. Детали предстоящего визита будут обнародованы позже.

В воскресенье, 16 декабря, в Москву прибыл премьер-министр Азербайджана. Об этом информирует Кабмин АР.

В столичном аэропорту Али Асадова встречали официальные лица.

Он прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, которые пройдут 16-18 декабря в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

Остальные детали визита азербайджанского премьера будут опубликованы позже.

Напомним, в конце ноября состоялся телефонный разговор премьер-министров РФ и Азербайджана. В ходе беседы обсуждалось торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Баку. В частности, затрагивались вопросы активизации сотрудничества в СНГ.