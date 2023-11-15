Вестник Кавказа

Премьеры России и Азербайджана обсудили развитие экономических связей

Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов
© Фото: официальный сайт правительства России
Глава российского правительства пообщался сегодня по телефону со своим азербайджанским коллегой. В ходе беседы обсуждались торговые связи двух стран.

В четверг, 30 ноября, премьер-министры России и Азербайджана провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

Главной темой беседы Михаила Мишустина и Али Асадова стало торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Баку. В частности, они поговорили об активизации сотрудничества в СНГ.

Помимо этого, российский премьер поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения.

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