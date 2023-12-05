Ставрополье и Азербайджан наращивают товарооборот

Товарооборот между Ставропольским краем и Азербайджаном увеличился до $165 млн.

Ставропольский край и Азербайджанская Республика укрепляют отношения с помощью товарооборота. В этом году в рамках сотрудничества края и республики объем товарооборота составил $165 млн, что на 10% больше, чем в прошлом году. Такую информацию озвучил глава министерства экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

"Азербайджан является одним из основных внешнеторговых партнеров Ставропольского края, и санкции не изменили ситуацию. С начала года товарооборот между территориями составил $165 млн, что на 10% больше показателя прошлого года"

– Денис Полюбин

Отмечается, что Ставрополье отправило в Азербайджан товары на $154 млн. В их число вошли пшеница, кукуруза, ячмень.

Кроме этого, край экспортирует в республику кондитерскую продукцию, минеральную воду и растительное масло. Также есть спрос на промтовары – удобрения, материалы для кровли, и пластмассовые изделия.