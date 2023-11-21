Вестник Кавказа

Азербайджан и Россия увеличат товарооборот к концу года

Азербайджан и Россия увеличат товарооборот к концу года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД АР уверен, что товарооборот между Россией и Азербайджаном вырастет к концу этого года.

Азербайджан и Россия достигнут роста товарооборота к концу 2023 года. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел АР Джейхун Байрамов на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 

Министр отметил, что отношения стран налажены на высоком уровне и государства имеют тесное сотрудничество в сфере экономики. 

В прошлом году значимым событием был рост товарооборота между странами на 24%. 

"По 2023 году пока еще окончательных цифр нет, но общая тенденция показывает, что к концу года мы выйдем с положительной динамикой"

– Джейхун Байрамов 

Байрамов отметил, что обе страны считают важными вопросы гуманитарного характера и региональной безопасности.

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