Глава МИД Азербайджана вылетел в Россию

Министр иностранных дел АР отправился в РФ. В Москве Джейхун Байрамов примет участие во встрече глав МИД прикаспийских государств.

Глава азербайджанского МИД отправился в Россию, рассказали в Баку.

В программу рабочего визита Джейхуна Байрамова в РФ войдет участие в заседании СМИД стран Каспийского региона.

Азербайджанский дипломат выступит на заседании.

Кроме того, министр проведет ряд двусторонних встреч.

Накануне посол Ирана в РФ напомнил, что на встрече будут рассматриваться самые важные моменты, связанные с Каспийским морем, включая безопасность и развитие экономического сотрудничества между каспийскими государствами. Казем Джалали также уточнил, что министры поговорят о повестке очередного саммита глав прикаспийских стран.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала заседание, которое состоится завтра, как запуск регулярного диалога в рамках мандата, согласованного главами государств на саммите в Ашхабаде в июне 2022 года.