Главы МИД каспийских стран обсудят самое важное в Москве

Заседание глав МИД стран Каспийского региона состоится в Москве в среду 5 декабря. О его повестке рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

Ежегодное совещание министров иностранных дел прикаспийских государств пройдет в среду в российской столице, в нем примет участие глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"Это совещание проводится в рамках ежегодной программы пяти министров иностранных дел стран Каспийского региона, на котором обсуждаются наиболее важные вопросы, связанные с этим водным пространством"

– иранский дипломат

Он подчеркнул, что в повестку встречи в Москве войдут вопросы развития сотрудничества в различных сферах, в том числе их правовые аспекты, пишет ИРНА. Джалали назвал и области, которые планируется обсудить:

безопасность,

развитие экономических связей,

морской транспорт,

торговля,

энергетика,

экология.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, добавил глава дипмиссии, планируется рассмотреть повестку очередного саммита глав каспийских государств.

Джалали также уточнил, что иранский министр "на полях" встречи примет участие в двусторонних встречах с коллегами из РФ, Казахстана и Азербайджана, на которых можно будет поговорить о значимых событиях в регионе.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что совещание 5 декабря станет стартом регулярного диалога, запущенного в рамках мандата, одобренного на VI Каспийском саммите в Ашхабаде в июне прошлого года.

Мария Захарова поведала, что министры обратят особое внимание на "приоритеты развития прикаспийского сотрудничества". Она также анонсировала двусторонние встречи российского министра с коллегами.