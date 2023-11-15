Что такое СНГ? После крупнейшей геополитической катастрофы XX века

СНГ - Содружество Независимых Государств - появилось 32 года назад как свободное объединение независимых стран. Лидеры России, Украины и Белоруссии подписали соглашение об организации, сменившей СССР, а вскоре к ним присоединились и другие бывшие республики Советского союза. Расскажем, что такое СНГ, какие функции выполняет объединение и в чем его важность.

Как появилось СНГ

Содружество независимых государств - межправительственная региональная организация появилась в результате распада Советского союза. В декабря 1991 года в Беловежской пуще на территории Беларуси, лидеры России, Украины и Беларуси объявили о распаде СССР и создании СНГ. Сразу же после создания новая организация объявила о своей открытости всем республикам бывшего Советского союза и другим государствам с общими целями. В итоге, к концу декабря к СНГ присоединились еще 8 республик: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Спустя два года к СНГ присоединились Грузия. Таким образом, в 1993 году в СНГ входили 12 из 15 бывших советских республик, кроме стран Балтии: Латвии, Литвы и Эстонии.

Для чего было создано СНГ?

В первую очередь СНГ было создано для того, чтобы избежать дезинтеграции бывших советских республик.

С самого основания СНГ одной из основных задач организации было продвижение социального и экономического развития новых государств с акцентом на защиту прав человека. С этой целью в мае 1995 года была подписана Конвенция СНГ о правах и основных свободах человек.

Среди целей СНГ, прописанных в Уставе организации, политическое, экономическое, гуманитарное, культурное и экологическое сотрудничество.

Партнерство ради поддержания международного мира и безопасности.

Разоружение.

Координация внешней политики.

Структура СНГ

Совет глав государств СНГ - главный орган СНГ. В настоящее время его председатель Садыр Жапаров , президент Киргизии. Совет глав государств занимается рассмотрением основных вопросов, касающихся деятельности Содружества.

- главный орган СНГ. В настоящее время его председатель , президент Киргизии. Совет глав государств занимается рассмотрением основных вопросов, касающихся деятельности Содружества. Исполнительный комитет СНГ - постоянно действующий орган, который занимается организацией работы всех структурных органов СНГ. Руководит комитетом Генеральный секретарь Сергей Лебедев.

- постоянно действующий орган, который занимается организацией работы всех структурных органов СНГ. Руководит комитетом Генеральный секретарь Сергей Лебедев. Совет министров иностранных дел СНГ занимается вопросами международной деятельности содружества. Председатель СМИД СНГ - министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.

занимается вопросами международной деятельности содружества. Председатель СМИД СНГ - министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев. Совет министров обороны СНГ, отвечающий за военную повестку стран Содружества. Председатель - Сергей Шойгу.

отвечающий за военную повестку стран Содружества. Председатель - Сергей Шойгу. Межпарламентская Ассамблея СНГ обеспечивает межпарламентское взаимодействие стран-участниц содружества. Председатель - Валентина Матвиенко.

Всего в рамах СНГ действуют более 90 различных комитетов, советов и центров. Официальный язык СНГ - русский, а штаб-квартира находится в Минске.

Кто вышел из СНГ?

За все время существования СНГ организацию покинула всего одна страна - Грузия. В 2008 году страна приняла решение покинуть организацию после вооруженного конфликта с Россией. Помимо Грузии, Украина с 2018 года прекратила участие во всех заседаниях советов и комитетов СНГ.

Бюджет СНГ

Бюджет СНГ складывается из взносов стран-членов содружества. На 2023 год бюджет СНГ составил чуть более 1 млрд 180 млн рублей. Средства из бюджета направляются на:

обеспечение деятельности органов содружества

финансирование совместных мероприятий

Размеры долевых взносов стран-членов ЕС пересматриваются раз в три года.

Что создали в СНГ?

В рамках СНГ была создана важнейшая для стран евразийского региона организация: ДКБ - Договор коллективной безопасности. Она была частью структуры СНГ до 2002 года, то есть до создания уже независимой ОДКБ.