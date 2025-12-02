Премьер Армении объяснил причину бедности в стране

Никол Пашинян признал, что в Армении существуют социальные проблемы и бедность. При этом он подчеркнул, что проблема крайней бедности не связана с дефицитом рабочих мест.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о причинах бедности в стране. Выступая в парламенте 3 декабря, он признал, что в Армении существуют социальные проблемы и бедность.

"Недавно были опубликованы показатели бедности, и, по нашим оценкам, показатели достаточно хорошие, хотя и стоит вопрос уточнения методологии. Но, вне зависимости от методологии, показатель крайней бедности составляет 0,6%, и мы близки к выполнению предвыборного обещания от 2021 года об устранении в стране крайней бедности"

– Никол Пашинян

При этом он подчеркнул, что бедность обусловлена не дефицитом рабочих мест, а отсутствием у бедных необходимых навыков.

"Причина бедности – не отсутствие рабочих мест. Проблема в отсутствии навыков, которые бы позволили не быть бедными"

– премьер-министр Армении

Глава правительства также отметил, что для преодоления бедности нужно трудиться. Он отметил, что следует обратить внимание на образование, если работа не приносит выгоды.

"Но нужно признать, что есть люди, у которых есть работа, но они продолжают оставаться бедными из-за отсутствия достаточной профессиональной квалификации. Короче говоря, если работа не приносит выгоды, нужно вернуться к образованию"

– армянский премьер