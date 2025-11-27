Пашинян вводит этический кодекс для правящей партии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правящая партия "Гражданский договор" и ее члены отныне будут придерживаться в своем поведении этического кодекса.

Члены правящей партии Армении "Гражданский договор" больше не будут отвечать оскорблениями на оскорбления, такие ограничения для них вводит этический кодекс – о его принятии рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, кодекс вводит "новые стандарты" поведения для членов "Договора". Теперь им запрещается отвечать оскорблением на оскорбления, а также реагировать подобным образом на нецензурную лексику.

Армянский премьер призвал не воспринимать отказ членов партии от ответной ругани как слабость или даже трусость. Пашинян подчеркнул, что такая сдержанность будет означать лишь верность этическому кодексу.

"Наша публичная политическая жизнь должна становиться все более фактологичной и аргументированной, основанной на взаимном уважении, корректности, прозрачности и подотчетности"

– Никол Пашинян