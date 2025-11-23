Пашинян снова станет кандидатом в премьер-министры Армении

"Я претендую на то, чтобы стать кандидатом в премьер-министры" – Никол Пашинян.
Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается стать кандидатом на пост премьера. На грядущих парламентских выборах Пашинян будет баллотироваться от партии "Гражданский договор".
Премьер-министр Армении заявил об открытости и гласности процедуры регистрации кандидатов, добавив, что фундаментом предстоящих выборов станет идейное содержание партийной программы, построенной на демократических принципах прозрачности и коллегиальности принятия решений.
"Политическая деятельность нашей силы обусловлена не моей личностью или личностью кого-либо. Я глава Правления партии, чей голос имеет решающее значение, но это не значит, что проблемы решаются на личном уровне"
– Никол Пашинян