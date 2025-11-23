Вестник Кавказа

Пашинян снова станет кандидатом в премьер-министры Армении

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
"Я претендую на то, чтобы стать кандидатом в премьер-министры" – Никол Пашинян.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается стать кандидатом на пост премьера. На грядущих парламентских выборах Пашинян будет баллотироваться от партии "Гражданский договор".

Премьер-министр Армении заявил об открытости и гласности процедуры регистрации кандидатов, добавив, что фундаментом предстоящих выборов станет идейное содержание партийной программы, построенной на демократических принципах прозрачности и коллегиальности принятия решений.

"Политическая деятельность нашей силы обусловлена не моей личностью или личностью кого-либо. Я глава Правления партии, чей голос имеет решающее значение, но это не значит, что проблемы решаются на личном уровне"

– Никол Пашинян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.