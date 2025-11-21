Партия Никола Пашиняна официально победила в Эчмиадзине

Подведены окончательные итоги небольших, но политически важных для Армении выборов в совет старейшин Вагаршапатской общины: "Гражданский договор" победил оппозицию.

В Армении сегодня были подведены официальные итоги выборов в Совет старейшин Вагаршапатской общины Армавирской области, в ведении которой находится столица Армянской апостольской церкви, город Эчмиадзин. По данным окружной избирательной комиссии, на выборах победила правящая партия "Гражданский договор" – она получила 57,6% мест в Совете старейшин Вагаршапата.

Эти выборы рассматривались как важная составляющая подготовки Армении к парламентским выборам 2026 года, так как должны были показать актуальную расстановку сил в армянском политическом поле на фоне ряда социальных опросов, демонстрировавших снижение поддержки премьер-министра Никола Пашиняна и его партии "Гражданский договор".

Выборы имели также и символическое значение, поскольку проводились именно в Эчмиадзине на фоне усиления противоречий между церковными властями, поддерживающими традиционную националистическую повестку армянской политики, и правительством Никола Пашиняна, продвигающим мирную программу "Реальная Армения", подразумевающую отказ республики от идеологии национализма.

Итак, из 69924 избирателей в Вагаршапатской общине в выборах участвовали 31535 человек. Из 31533 бюллетеня недействительными были признаны 132.

В действительных бюллетенях за "Гражданский договор" было отдано 15298 голосов. На втором месте оппозиционный партийный блок "Победа" с 10051 голосом, на третьем – оппозиционная партия "Мать Армения" с 1692 голосами. Еще пять партий, участвовавших в выборах, не прошли избирательный порог.

В итоге, хотя на выборах "Гражданский договор" и получил 48,7% бюллетеней, но ввиду распыления части голосов между партиями, не прошедшими избирательный порог, он получил более 50% мест в Совете старейшин Вагаршапатской общины – 19 мандатов.

Оппозиция взяла 14 мандатов: 12 мест в Совете старейшин у "Победы", 2 места у "Матери Армении".

Таким образом, жители Эчмиадзина показали подлинный расклад симпатий избирателей в Армении: несмотря ни на что, граждане отдают предпочтение "Гражданскому договору" и программе "Реальная Армения" Никола Пашиняна, включающей в себе разблокирование армянских границ и установление дипломатических и иных отношений с Азербайджаном и Турцией.