РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Представительству Дагестана в Баку придали статус органа исполнительной власти

Представительству Дагестана в Баку придали статус органа исполнительной власти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Меликов подписал указ о присвоении представительству Дагестана в Азербайджане статуса органа исполнительной власти. Также ликвидировано представительство региона на Ставрополье.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов придал представительству республики в Баку статус органа исполнительной власти, сообщает пресс-служба Администрации главы и правительства региона.

Согласно указу, на кабинет министров возложена ответственность в течение 6 месяцев официально оформить положение, решить финансовые и организационные вопросы.

Подписанным документом Меликов также ликвидировал представительство Дагестана в Ставропольском крае. Функции бывшего органа взяло на себя министерство по делам религии и национальной политики региона.

Стоит добавить, что представительство Дагестана в Баку действует с 1996 года. В настоящее время им руководит Марат Аскендеров.

Иран предложил создать авиахаб в Дагестане

Иран предложил создать авиахаб в Дагестане

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
985 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version