Опубликовано: 16:19, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Меликов подписал указ о присвоении представительству Дагестана в Азербайджане статуса органа исполнительной власти. Также ликвидировано представительство региона на Ставрополье.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов придал представительству республики в Баку статус органа исполнительной власти, сообщает пресс-служба Администрации главы и правительства региона.

Согласно указу, на кабинет министров возложена ответственность в течение 6 месяцев официально оформить положение, решить финансовые и организационные вопросы.

Подписанным документом Меликов также ликвидировал представительство Дагестана в Ставропольском крае. Функции бывшего органа взяло на себя министерство по делам религии и национальной политики региона.

Стоит добавить, что представительство Дагестана в Баку действует с 1996 года. В настоящее время им руководит Марат Аскендеров.