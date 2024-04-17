Экономическое и транспортное сотрудничество России и Азербайджана

Нурад Мамедов, Центр анализа международных отношений

В Москве 22 апреля по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали прошли переговоры между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, который прибыл с рабочим визитом. Встреча состояла из двух частей. В ходе закрытой часть, продолжавшейся весь рабочий день, обсуждались вопросы безопасности и развития двусторонних отношений.

В ходе публичного раунда переговоров Владимир Путин подчеркнул, что фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана, и затронул новый этап расширения железнодорожного сегмента Международного транспортного коридора "Север-Юг".

БАМ Гейдара Алиева

Одним из первых, кто курировал строительство Байкало-Амурской магистрали, был Гейдар Алиев, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Азербайджанские строители возводили поселки, вокзальные комплексы. Так поселок Ангоя появился благодаря непосредственному участию Гейдара Алиева. Именно он первым из советских руководителей проехал по БАМу. Вокзалу Ангои 18 июля 2008 года было присвоено имя Гейдара Алиева.

Через 10 лет после начала строительства БАМа было уложено "золотое звено", символизирующее окончание строительства. "Золотой костыль" в шпалу БАМа забил член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев.

Ильхам Алиев, встретившийся вместе с Владимиром Путиным, с ветеранами строительства БАМа, коснулся и современных транспортных коридоров, соединяющих Россию и Азербайджан:

Что касается транспортного коридора Север - Юг, сегодня мы с Владимиром Владимировичем подробно обсудили еще раз этот вопрос. Соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта.

Он сообщил, что на территории Азербайджана существует железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана.

Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость строительства новых участков этой дороги с тем, чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана

- президент Азербайджана.

Углубление стратегического партнерства с Россией остается в числе приоритетов внешней политики Азербайджана на основе принципов равноправия, добрососедства и взаимного уважения интересов. В последние годы отношения развивались стремительно, а взаимные визиты глав государств дали огромный толчок развитию сотрудничества. Политическая воля и совместные усилия двух президентов обеспечили прочную платформу для развития взаимодействия во всех сферах.

Экономическое сотрудничество России и Азербайджана

Фундаментом отношений остается торгово-экономическое сотрудничество. За время президентства Ильхама Алиева торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана с Россией развивается по нарастающей. Азербайджан остается основным торговым партнером России среди республик бывшего СССР, не входящих в ЕАЭС.

Сейчас в Азербайджане действуют 970 компаний с российским капиталом, в том числе около 300 со стопроцентным российским капиталом.

ВВП Азербайджана за период правления Ильхама Алиева вырос почти в 11 раз. Это рекордный темп для республик бывшего СССР. ВВП Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составил $64,8 млрд (110,2 млрд манатов), а на товарооборот с Россией приходилось около $4 млрд или 9% всей торговли, она заняла третье место среди торговых партнеров республики после Италии и Турции.

Данные, предоставленные Государственным таможенным комитетом Азербайджана, свидетельствуют о значительном росте объема товарооборота между Россией и Азербайджаном в 2023 году. Общий объем торговли составил $3 млрд 952 млн 67,09 тыс. (ростом на 21% по сравнению с показателями 2022 года). Экспорт азербайджанских товаров в Россию увеличился на 26,1%, достигнув $1 млрд 83 млн 642,63 тыс., что составляет 3,44% от общего азербайджанского экспорта.

Импорт российских товаров в Азербайджан также увеличился на 19,3%, составив $2 млрд 868 млн 424,46 тыс. и заняв 18,4% от общего объема азербайджанского импорта.

Сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с Россией в 2023 году является отрицательным и составляет $1 млрд 784 млн 781,83 тыс. Это означает, что Азербайджан импортирует больше товаров из России, чем экспортирует в эту страну. При этом, несмотря на отрицательное сальдо, общий объем торговли продолжает расти, что может свидетельствовать о стабильных экономических связях между двумя странами.

© Фото: Северная железная дорога

Транспортно-логистические проекты

Одним из наиболее перспективных проектов считается работа над международным транспортным коридором "Север-Юг", в рамках которого сотрудничают Россия, Азербайджан и Иран. Общая его протяженность превышает 7 тыс. километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана.

В начале сентября 2022 года Азербайджан, Россия и Иран подписали в Баку Декларацию о развитии транспортного коридора "Север-Юг". Азербайджан прикладывает серьезные усилия для модернизации своей инфраструктуры, особенно в рамках проектов, направленных на развитие транспортных коммуникаций. Особое внимание уделяется восстановлению и совершенствованию железнодорожной инфраструктуры страны. Увеличение объемов перевозок по МТК "Север-Юг" в январе-мае 2023 года на 41,8% свидетельствует о успешности этого проекта.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Важными событиями, имеющими стратегическое значение для проекта "Север-Юг" стали:

Открытие новой автомобильной дороги из Баку до Губы в октябре 2023 года при участии Ильхама Алиева.

Завершение реконструкционных работ на международном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" 29 декабря 2023 года.

Открытие 30 декабря моста и погранично-пропускного пункта через реку Астарачай на границе с Ираном.

Дорога из Баку до Губы, протяженностью 129 км и с 4 полосами движения и увеличение пропускной способности пункта пропуска до 1870 машин в сутки, значительно облегчит транзит грузов. ППП "Яраг-Казмаляр" имеет 11 полос, что увеличивает пропускную способность до 1400 грузовых автомобилей в сутки. ППП через реку Астарачай сможет принимать как минимум 1000 грузовых автомобилей в сутки и обеспечит 500 въездов и 500 выездов на 7 полосах отправки и 7 полосах прибытия.

Перспективы создания единого логистического оператора в рамках проекта "Север-Юг" для перевозки грузов усилит сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Ираном, а также будет способствовать более эффективному управлению логистикой, снятию бюрократических барьеров и расширению потенциала транспортного коридора.

Для России сегодня очень важно иметь доступ к различным рынкам, и МТК "Север-Юг" играет важную роль в этом контексте. Маршрут, проходящий через Азербайджан, придает новое измерение отношениям между нашими странами, и его развитие может способствовать укреплению сотрудничества и взаимовыгодному развитию всего региона.

Азербайджан придает особое значение региональному сотрудничеству как важнейшему элементу поддержания мира и стабильности, уделяя особое внимание развитию связей с Россией, сыгравшей важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и переводе урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу. Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, при активном участии президента России Владимира Путина урегулировало многолетний конфликт. Азербайджан ценит дружеские, добрососедские отношения, которые сложились между странами, и подписание Декларации о союзническом взаимодействии –хорошая иллюстрация того, как Азербайджан и Россия годами наращивали потенциал взаимного сотрудничества.