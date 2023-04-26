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Иран предложил создать авиахаб в Дагестане

Иран предложил создать авиахаб в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Перевозчик из Ирана хочет создать в Дагестана авиахаб. На объекте будут ремонтироваться самолеты и запчасти. Планируется создать и хаб для грузоперевозок.

Иранская авиакомпания Pars Golden Sky предложила открыть в Дагестане авиационный хаб. Инициатива была озвучена на встрече представителей компании с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

В рамках проекта в республике может быть создано предприятие, которое займется ремонтом воздушных судов и запчастей. Кроме того, планируется обустроить и грузовой хаб.

В правительстве региона пояснили, что Дагестан был выбран для создания авиахаба из-за его территориальной близости к Ирану.

"Реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, грузовых рейсов, придаст дополнительный импульс развитию туризма, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион и организовать доступные грузовые авиаперевозки"

— правительство РД

Иранская авиакомпания со своей стороны выражает готовность помочь опытным персоналом, предоставить оборудование и необходимую для работы хаба систему управления.

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