Иран предложил создать авиахаб в Дагестане

Иранская авиакомпания Pars Golden Sky предложила открыть в Дагестане авиационный хаб. Инициатива была озвучена на встрече представителей компании с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
В рамках проекта в республике может быть создано предприятие, которое займется ремонтом воздушных судов и запчастей. Кроме того, планируется обустроить и грузовой хаб.
В правительстве региона пояснили, что Дагестан был выбран для создания авиахаба из-за его территориальной близости к Ирану.
"Реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, грузовых рейсов, придаст дополнительный импульс развитию туризма, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион и организовать доступные грузовые авиаперевозки"
— правительство РД
Иранская авиакомпания со своей стороны выражает готовность помочь опытным персоналом, предоставить оборудование и необходимую для работы хаба систему управления.