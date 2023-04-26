Товарооборот Дагестана с Ираном за год увеличился более чем на 40%

Опубликовано: 18:12, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан продолжает наращивать торговое сотрудничество с Ираном. В прошлом году товарооборот российского региона с Исламской Республикой увеличился на 44%.

Товарооборот Дагестана с Ираном по итогам 2022 года вырос на 44%. Об этом сказано в сообщении, размещенном в среду в Telegram-канале регионального правительства.

Как отметил председатель Кабмина РД, сегодня у сторон есть все необходимое для развития торгово-экономических связей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов акцентировал внимание на том, что этого, в частности, можно добиться за счет улучшения транспортного сообщения между Россией и Ираном.

Он также рассказал, что на фоне санкций экспорт вырос более чем вдвое, а импорт сократился на 3%.