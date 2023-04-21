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Иран откроет в Астрахани склад своих товаров

Иран откроет в Астрахани склад своих товаров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран намерен открыть в Астрахани склады для своих товаров, поставляемых в Россию из ИРИ – они позволят упростить таможенные процедуры между двумя странами м сократить сроки их прохождения.

Представители иранского бизнеса намерены создать склад для импортирования товаров в Астрахани, вопрос был обсужден на встрече с министром промышленности, торговли и энергетики Ильей Волынским в Торгово-промышленной палате, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

На встрече присутствовали гендиректоры компаний "Ритон", "Намак" и "Риф", а также заместители министра Михаил Кабаков и Татьяна Порублева, президент ТПП Станислав Синченко и исполнительный директор ТПП Татьяна Шатеева, передает "АиФ Астрахань".

Стороны обсудили вопросы упрощения таможенных процедур и сокращения сроков прохождения, а также возможности создания выставочного пространства для продукции иранских поставщиков.

"Астрахань – ворота в Россию. Иранский бизнес заинтересован в развитии отношений с регионом, в стране есть инвесторы, которые хотят приехать и развивать проекты в этом городе",

- отметил гендиректор иранского ООО "Ритон" Хамидреза Кашефи.

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