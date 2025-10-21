Представитель президента Азербайджана по особым поручениям встретился с советником президента Ирана

В Тегеране сегодня прошла встреча представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова с советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

Переговоры представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова и советника президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи состоялись в Тегеране, о них пишут иранские СМИ.

В повестку встречи вошли двусторонние отношения и совместные азербайджано-иранские проекты. В ходе беседы Мехди Санаи заявил, что двусторонние визиты и активное сотрудничество послужили поворотным моментом в развитии связей Баку и Тегерана.

"Надеемся, что будут устранены проблемы, мешающие более быстрому выполнению совместных проектов, и эти проекты будут реализованы с точностью"

– Мехди Санаи

Советник иранского президента добавил, что, согласно поручению Масуда Пезешкиана, развитие связей с соседними странами, и прежде всего с Азербайджаном, входит в число приоритетов внешней политики ИРИ.

Халаф Халафов заявил об удовлетворении своим визитом в Тегеран. Представитель президента Азербайджана указал на глубокие культурно-исторические связи, существующие между Азербайджаном и Ираном.

Он обратил внимание на то, что по поручению азербайджанского и иранского президентов организации обеих стран ведут активную работу над устранением препятствий, которые могли бы помешать развитию сотрудничества, передает IRNA.

"Уже реализованы договоренности о проведении заседания совместной комиссии, увеличении числа авиарейсов, начале деятельности бакинского филиала Национального банка Ирана и открытии маршрута Баку-Тебриз. Мы продолжаем работу над оставшимися соглашениями"

– Халаф Халафов