Азербайджан укрепляет отношения с Ираном

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов посетил Иран и провел ряд важных встреч в Тегеране, обсудив текущее состояние отношений между двумя странами и дальнейшие этапы их развития.

Накануне представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов посетил с визитом столицу Ирана, где провел ряд важных встреч с министром иностранных дел ИРИ Сеидом Аббасом Аракчи, его заместителем Каземом Гариб Абади и советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

Входе встреч стороны детально обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между двумя странами, а также перспективы развития дружественных и добрососедских связей в свете договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Важным итогом прошедших встреч стало то, что стороны выразили намерения продолжения диалога, направленного на укрепление безопасности и стабильности в регионе. Также Азербайджан и Иран будут расширять взаимное сотрудничество, основанное на глубоких исторических, религиозных и культурных связях.

Собеседники обсудили ход реализации энергетических, транспортных, инфраструктурных и логистических проектов между двумя странами, сотрудничество на Каспийском море, и ряд других региональных вопросов.

Отдельной темой бесед стало председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).