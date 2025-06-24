Вестник Кавказа

Председателем ЕАБР избран Олжас Бектенов

Председателем ЕАБР избран Олжас Бектенов
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Совет Евразийского банка развития на своем очередном заседании сегодня избрал председателем финансовой структуры премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова его заместителем назначен министр финансов страны Мади Такиев.

В ходе заседания Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) сегодня был избран новый председатель – им стал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства страны.

"Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития. По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов Совета, премьер-министр РК Олжас Бектенов избран председателем Совета ЕАБР"

- правительство Казахстана

Заместителем председателя назначен министр финансов Казахстана Мади Такиев, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Инвестиционный портфель финансовой структуры в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, в том числе 43 текущих на общую сумму в $2,9 млрд. Растут инвестиции в проекты Армении, Кыргызстана и Таджикистана – в нынешнем 2025 году ее портфель насчитывает 305 проектов, говорится в отчете ЕАБР.

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