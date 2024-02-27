Вестник Кавказа

Предприятия Дагестана выбирают "Честный знак"

Предприятия Дагестана выбирают "Честный знак"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество объектов бизнеса, зарегистрированного в системе маркировки, удвоилось в Дагестане. В 2023 году более 8,5 тыс компаний. В республике зарегистрировались производители 17 групп товаров.

Дагестан почти в два раза увеличил количество объектов бизнеса, зарегистрированного в системе маркировки, сообщает пресс-служба Минпромторга.

По итогам прошлого года свыше 8,5 тыс компаний и бизнес-объектов подключились к системе маркировки товаров "Честный знак". Прошлогодние показатели удвоились по сравнению с 2022 годом.

В ведомстве добавили, что всего в Дагестане было зарегистрировано представителей 17 групп товаров.

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