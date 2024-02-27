В Дагестане три участка трассы "Кавказ" стали четырехполосными

Сразу три участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ" сегодня открылись после капитального ремонта – они не только стали четырехполосными, но и безопасными – на них появились освещение и светофоры.

В Дагестане сегодня прошла торжественная церемония введения в эксплуатацию после капремонта сразу трех участков федеральной трассы Р-217 "Кавказ".

"Важный очень объект, один из трех важнейших объектов на сегодняшний день на федеральной автомобильной дороге Р-217 "Кавказ". И, кроме того, это, конечно же, изменит обстановку в регионе. Это прежде всего вывод транзитного транспорта из города и перевод его на более современный режим эксплуатации. Дорога станет четырехполосной, с разделительной полосой"

- глава Росавтодора Роман Новиков

Общая протяженность трех участков - 15,2 км. На них теперь по две полосы движения в каждом направлении, встречные потоки автомобилей разделены ограждением, работает освещение, построены светофоры, ограждения и автобусные остановки, передает "Интерфакс".

"Открытие сегодняшнего участка и в целом развитие дорожной отрасли в Дагестане является очень важным и в плане того, что Дагестан является той республикой, через которую проходит стратегический коридор "Север-Юг"

- глава Дагестана Сергей Меликов

Туристический поток в Дагестане постоянно растет, также здесь динамично развиваются агропромышленный комплекс и промышленность, поэтому развитие дорожной отрасли очень важно для региона, добавил Меликов.